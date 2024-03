Servizio civile universale | per 52 236 posti messi a bando su Italia e estero quasi 115mila domande di partecipazione

Concorso educazione motoria alla primaria , indetto con DDG n. 1330 del 4 agosto 2023 è in corso di svolgimento per l'assegnazione di 1.740 posti nelle classi quarte e quinte. Il Concorso è bandito a ... (orizzontescuola)

Corridoi umanitari, a Fiumicino 51 siriani. 13 anni fa inizio guerra in Siria Il Servizio di TV2000 - Sono tutte di origine siriana le 51 persone, di cui 19 minori, arrivate stamattina all’aeroporto di Fiumicino con i corridoi umanitari grazie a Sant’Egidio ...santegidio

Parcheggiare in Borgo Trento è sempre più difficile. Inaccettabili gli stalli riservati al Servizio Forestale - Il problema del parcheggio in Borgo Trento è molto sentito e gli abitanti del quartiere sono quotidianamente in difficoltà per posteggiare la macchina. La presenza dell’Ospedale quale grande trattore ...giornaleadige

Servizio civile, oltre 2 domande per ogni posto nel bando 2023 - I dati pubblicati dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizi civile universale confermano l’interesse dei giovani. Il commento di Laura Milano presidente Cnesc ...vita