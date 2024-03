Serve il tavolo in prefettura

(Di lunedì 25 marzo 2024) "È disarmante quando si apprende quanto emerso dalle indagini di carabinieri ed ispettorato del lavoro rispetto allo sfruttamento dei migranti nei campi con forme di intermediazione illecita, irregolarità contrattuale, non rispetto delle norme di sicurezza e addirittura di violenza e minacce da parte degli indagati. Siamo preoccupati che la piaga del caporalato trovi terreno fertile anche nella nostra provincia", interviene la Cgil, unitamente alla Flai. "Ricordiamo che laddove primeggia l’illegalità scarseggia la sicurezza e svaniscono i diritti di chi lavora e dove si arretra su sicurezza e diritti cresce il rischio di morire. Per noi è fondamentale creare sinergie tra istituzioni, organizzazioni datoriali, sindacati e cittadinanza tutta, per aumentare la rete del controllo ed evitare questa deriva. La Cgil, da tempo, aveva lanciato l’allarme sul rischio che forme di caporalato si ...

