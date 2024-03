Serie D» Tau corsaro nel derby Amaranto da play-off

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Poggibonsi 1 Tau Altopascio 3 POGGIBONSI (3-5-2): Pacini; Martucci, Borri, Coriano (57’ Di Paola); Cecconi, Gistri (78’ Bigica), Mazzolli (73’ Motti), Barbera, Rocchetti (57’ Bigozzi); Vitiello, Bellini. (A disp.: Di Bonito, Cecchi, Marcucci, Camilli, Purro). All.: Calderini. TAU ALTOPASCIO (4-3-1-2): Di Biagio; Zini (76’ Bruno), Alessi, Biagioni, Antoni; Meucci, Bernardini, Lombardi (92’ Odianose); Manetti (70’ Perillo); Capparella (87’ Jokovic), Malva (89’ Quilici). (A disp.: Di Cicco, Piccini, Bartelloni, Vellutini). All.: Venturi. Arbitro: D’Andria di Nocera Inferiore. Reti: 52’ Lombardi, 54’ Zini, 61’ Bellini, 64’ Meucci. POGGIBONSI - Il Tau costruisce nel finale di primo tempo (due occasioni da rete in azioni quasi consecutive) i presupposti per un successo che, poi, matura in concreto nelle fasi iniziali della ripresa. Un tris per proseguire il cammino ...