Serie d maschile I ragazzi di Ferrari superano il Calci

(Di lunedì 25 marzo 2024) L’Invictavolleyball diD continua la sua marcia vincente. I giovani allenati da coach Enricohanno vinto in casa contro il Vbcnel sedicesimo turno di campionato: primo posto confermato per i grossetani, vittoriosi 3-0 (25-16, 25-23, 25-16) nell’anticipo di campionato. Grossetani che salgono così a quota 40 punti in classifica in 16 incontri, mentreresta fermo all’ultimo posto con 6 punti. Manca solamente la matematica per la conferma dell’accesso alla seconda fase. La prima del girone infatti giocherà lo spareggio promozione contro la prima in classifica dell’altro girone. Chi vince sarà promossa inC. In caso contrario giocherà ancora contro la vincente delle due seconde classificate. Insomma la formazione grossetana è oramai ad un passo da chiudere al primo posto ...