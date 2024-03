Serie D» - Il punto Lelli | E’ questo il Ghivi che voglio»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Dopo il 3 a 3 di sabato pomeriggio nell’anticipo, applausi per tutti a fine gara, con i ragazzi di Nico, a tratti commoventi per impegno e determinazione. Il trainer è, visibilmente soddisfatto. "Prestazione molto buona – afferma , contro un avversario di altra categoria, partito fortissimo e che ci ha messo in difficoltà in avvio. Ma la squadra ha retto bene ed è stata letale, riuscendo, addirittura, a chiudere il primo tempo in vantaggio". Ad inizio ripresa il Grossseto, con un atteggiamento troppo spregiudicato, vi ha concesso molto: qualche rammarico per non aver vinto? "Direi di no. Il risultato può ritenersi giusto. Loro hanno reagito con veemenza, sono forti e molto fisici, sono rientrati subito in partita; poi è arrivato il 3 a 3, ma non posso certo rimproverare niente ai ragazzi. E’ vero che abbiamo avuto alcune ripartenze importanti, sulle quali ...