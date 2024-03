Serie D | il Bitonto perde 3-0 | giocatori aggrediti

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 25 marzo 2024) Scene folli ieri sera a. Un gruppo di almeno 10 persone ha fatto irruzione sull’autobus della squadra cittadina, nei pressi del campo polisportivo “Rossiello“, prendendo a schiaffi e strattonando diversidella squadra, per poi fuggire. La squadra di, Bari, milita nel girone H diD ed era reduce da una sconfitta per 3-0 contro Rotonda (Pz). Un risultato che ha portato i calciatori neroverdi a finire in fondo alla classifica in zona retrocessione. Non si escluderebbe un gesto estremo delle tifoorganizzate che, già sabato mattina, avevano posizionato uno striscione al campo polisportivo “Rossiello” con la scritta: “Siete senza palle e senza passione. La salvezza la loro unica opzione“. Nessuno dei calciatori ha fatto ricorso alle cure mediche, ma sono rimasti tutti ...