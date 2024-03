Serie C | UFFICIALE | cambio di allenatore per l'Ancona | ko in 9

(Di lunedì 25 marzo 2024) La sconfitta per 2-0 sul campo della Recanatese (in 9 uomini per le espulsioni di Clemente e Cioffi) costa la panchina al tecnico Gianluca Colavitto,...

Trovato il CT, stiamo ritrovando l'Italia: le big non sono cosi lontane (o almeno non sembrano) - `Noch 83 Tage`, solo 83 giorni. Lo slogan campeggiava sulle tute dei calciatori tedeschi all`ingresso in campo sabato a Lione, per la sfida contro la Francia prima.calciomercato

Colusso: «Dovevo andare al Vicenza di Pablito, ma nel destino c’era il mio amato Treviso» - «Eravamo allenati da mister Giacomini, una grande squadra formata da Zambianchi, Pasinato, De Biasi, Cavasin, De Bernardi, Osellame: in 8 su 11 hanno giocato poi in Serie A. Siamo tornati tra i “pro” ...tribunatreviso.gelocal

Peaky Blinders, Cillian Murphy torna nel film sequel della Serie - Peaky Blinders, Cillian Murphy torna nel film sequel della Serie: le riprese a settembre per l'attesissimo prodotto evento.tvserial