Serie B | Como | “Gabrielloni merita la Nazionale” Messaggio a Spalletti

(Di lunedì 25 marzo 2024) Italia diverso Euro 2024: prima o poi bomber Alessandrodeldovrà avere una chance nellaAzzurra di mister Luciano? Lo abbiamo chiesto a chi lo ha visto crescere da vicino… “Alessandroè nato col pallone tra i piedi e ha qualità indiscusse, meriterebbe la. Vi spiego il perché…”. Grande dose di carica e determinazione per mister Stefano Belardinelli, jesino doc classe 1961. Belardinelli, attuale allenatore dell’Under 15 della Vis Pesaro (Lega Pro) e collaboratore tecnico nello staff della prima squadra pesarese, è proprio colui che ha allenato un giovanissimo e ‘sconosciuto’nella Juniores Jesinastagione 2010-2011. E’ stato il primo ...

