Serie A1 femminile Bergamo si salva all’ultimo respiro Retrocede Cuneo Busto cede a Conegliano | cade anche l’Allianz

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il Volleycentra l’impresa e siproprio sul filo di lana. Conquistando a sorpresa un punto contro Scandicci e approfittando della netta sconfitta dia Firenze, la gloriosa formazione orobica ha evitato l’onta di una retrocessione che avrebbe avuto del clamoroso. Scesa in campo con l’obiettivo di dover fare almeno un punto e sperare che, a pari merito in classifica ma avanti nella classifica avulsa, non ottenesse lo stesso risultato,ha iniziato subito bene il match andando a vincere il primo set per 25-21. Trascinata ancora da Lorrayna e dalla Butigan,è riuscita a giocare benissimonel secondo parziale e, dopo una parte iniziale nella quale Scandicci pareva poter prevalere, ha ripreso le avversarie, ha allungato sul ...

