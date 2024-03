Serie A | Mourinho avverte | “Voglio lavorare”

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 25 marzo 2024) 2024-03-24 19:03:37 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: ASono passati solo un paio di mesi da quando Josha lasciato la Roma. E ‘The Special One’ ha già chiarito l’intenzione di tornare in panchina. Anche se non è di questa stagione. Sì per il prossimo, 2024-25. “Non ho un club, sono libero… ma. D’estate”, ha detto da Portimao, dove è stato ospite per il Gran Premio della MotoGP.ha parlato anche della sua partenza dal club italiano. E non era proprio d’accordo con il licenziamento: “È difficile capire come possano licenziare un allenatore che arriva a due finali europee di fila. Questa è l’unica cosa strana”. E alla domanda se può tornare in Portogallo non lo esclude: “Mai dire mai, soprattutto ...