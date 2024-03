Sepolti insieme al proprio cane o gatto | ora a Cinisello Balsamo si può

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 25 marzo 2024)(Milano), 25 marzo 2024 – Da oggi, a, padrone e animale domestico potranno restareanche da morti. Le ceneri dell’animale da compagnia potranno infatti essere tumulate, in teca separata, nello stesso loculo o nella tomba di famiglia del defunto. La proposta è arrivata dall’amministrazione ed è stata accolta dal consiglio comunale, che ha così approvato la modifica del vigente regolamento municipale per le attività funebri e cimiteriali con l’aggiunta dell’articolo 74 bis che disciplina gli aspetti relativi alla gestione delle ceneri degli animali da casa. Per poter sfruttare questa nuova possibilità dovrà essere espressa la volontà del defunto o la richiesta degli eredi. “Una decisione in linea con il crescente riguardo maturato sia a livello sociale che ...