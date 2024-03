“Senza lavoro a 56 anni Credevo ci fossero più possibilità al Nord | ma ho trovato solo altro sfruttamento”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 25 marzo 2024) Marisa (nome di fantasia, ndr), 56enne siciliana, ha raccontato a Fanpage.it la sua difficile esperienza, fatta diusurante e sacrifici. "Sono Oss e mi sono trasferita in Toscana per lavorare in una Rsa. Ora però, dopo turni massacranti e tanti sacrifici, sono rimasta di nuovo senza", spiega la signora.