Sensi | ultimo ballo con l’Inter | ora o mai più se serve | anche da ex

(Di lunedì 25 marzo 2024)è agli sgoccioli della sua tortuosa avventura in maglia Inter ma l’problema fisico post-operazione sembrerebbe ormai alle spalle. Condizionale obbligatorio visti i precedenti, mentre per il futuro non sembrano davvero esserci più dubbi. Finale di stagione con sorpresa? RISORSA (?) – Il rientro di Stefanoè il meno atteso ma paradossalmente il più importante. Il meno atteso perché si tratta a tutti gli effetti di un ex, essendo non solo in scadenza di contratto a fine stagione ma già con la testa altrove. Saltato all’minuto il trasferimento al Leicester City nella finestra invernale del calciomercato,non ha perso tempo a operarsi. L’obiettivo è tornare al 100% per la prossima squadra, che non saràma questo è noto da tempo. Il calendario ...