Senegal | il nazionalista Faye leader? A rischio gas | petrolio e 236 milioni

(Di lunedì 25 marzo 2024) Elezioni presidenziali in un paese africano sempre più importante per i suoi giacimenti energetici. Il probabile vincitore vuole ridiscutere tutti i contratti e abbandonare il franco africano Segui su affaritaliani.it

Elezioni presidenziali in un paese africano sempre più importante per i suoi giacimenti energetici. Il probabile vincitore vuole ridiscutere tutti i contratti e abbandonare il franco africano Segui ... (affaritaliani)

Senegal, il nazionalista Faye presidente A rischio gas, petrolio e 236 mln - Elezioni presidenziali in un paese africano sempre più importante per i suoi giacimenti energetici. Il probabile vincitore vuole ridiscutere tutti ...affaritaliani

Diritti, per l'Economist è un 2024 da record: elezioni in 76 Paesi per "eleggere" presidenti e dittatori - Il 2024 l'anno più democratico di sempre Sembrerebbe di sì, a giudicare dai numeri e dall'analisi dell'Economist: almeno due miliardi le persone chiamate alle urne in 76 Paesi attraverso una ...redattoresociale

Home » Mondo » Il 2024 anno record per la democrazia: 76 i Paesi chiamati al voto - Almeno due miliardi le persone chiamate alle urne per una cinquantina di appuntamenti elettorali. Tra i più attenzionati quelli di Russia, Unione Europea e Stati Uniti ...dire