“Semplicemente Donna” | al Teatro Le Laudi lo spettacolo in memoria di Marisa Crescioli

(Di lunedì 25 marzo 2024) Firenze, 25 marzo 2024 – Sarà dedicato alladi, fondatrice della Compagnia della Giostra, loa scopo solidale promosso dal Lions Club Firenze Giotto che domani sera alle 20,45 andrà in scena alLedi Firenze. Sul palco la Compagnia Della Giostra presieduta ora da Orietta Viliani, che si esibirà nella pièce “. Bella sue puoi, saggia se vuoi, degna di stima sempre”. “Destineremo l’intero ricavato dell’iniziativa - spiega Barbara Bernardini, presidente del Lions Firenze Giotto - all'Associazione Banco Alimentare della Toscana Odv e alla Fondazione Lions Club international (LCIF). Oltre all’intento solidale, lo scopo delloè anche quello di onorare la figura ...

