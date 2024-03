Selvanesco | la cascina in vendita a lotti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 25 marzo 2024) Gli annunci di "ville e appartamenti" inall’interno dinell’omonima via circondata dal verde del Parco Agricolo Sud tra via Ripamonti e via Missaglia sono on line. "Ma come può essere un piano fattibile?", evidenziano cittadini e associazioni della zona preoccupati per il futuro dell’area. "Non si può pensare di snaturare un sito così, testimonianza della Milano rurale, con affreschi di pregio nella chiesetta cinquecentesca". Il sito, ora, è di proprietà della Fondazione Fratelli di San Francesco ed è luogo di accoglienza per minori stranieri non accompagnati ma, stando a quanto si legge sul web, negli annunci di agenzie immobilari, diventerà un complesso abitativo di lusso: “La Campagna in città“. "Il primo lotto inprevede quattro villette su due livelli con giardino di proprietà ...