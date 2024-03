Sella Cento travolgente al Palalido Risposta forte ai colpi delle rivali

(Di lunedì 25 marzo 2024) urania milano 8199 WEGREENIT URANIA MILANO: Anchisi, Potts 18, Piunti 2, Amato N.E, Lupusor 15, Montano 23, Landi 8, Solimeno 1, Severini 6, Cavallero 8. All. Villa: Mitchell 22, Bruttini 10, Delfino 15, Palumbo 19, Bucciol, Pavani, Toscano 9, Archie 9, Moreno 11, Ladurner 4. All. Mecacci Arbitri:nza, Rudellat e Grappasonno Note: parziali 26-30, 46-55, 70-77. Splendida vittoria della, che passa al Pala Lido Allianz Cloud, sul campo dell’Urania Milano al termine di un match in cui la squadra di Mecacci ha dimostrato una netta supremazia nei confronti degli avversari. Una vittoria che avvicinaal traguardo playoff che resta però ancora da conquistare nelle ultime giornate di campionato, visti i ...

