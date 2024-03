Secondo voi quanto è probabile un attacco di Putin sull' Europa?

La separazione tra Fedez e Chiara Ferragni non parrebbe procedere per vie molto pacifiche. Dopo le indiscrezioni riportate da FQMagazine sul fatto che alla festa di compleanno del piccolo Leone i ... (ilfattoquotidiano)

Chiara Ferragni a Dubai con i figli. Fedez svela la casa da separato e dà l'addio a Muschio Selvaggio - Il rapper ha aggiornato i follower sulla sua nuova vita e sulla fine del podcast tramite alcune Instagram stories, mentre l'imprenditrice ha portato i figli negli Emirati Arabi per Pasqua ...tuttosport

Ravezzani senza freni: "Plusvalenze Juventus In Italia c'è una vicenda molto più grave" - In una diretta su Twitch il giornalista sportivo Fabio Ravezzani ha lanciato un duro attacco nei confronti del presidente di una big italiana.areanapoli

Fedez cerca il letto per i figli: “Secondo voi questo è bello, bellissimissimo o chiamereste gli assistenti sociali” - La separazione tra Fedez e Chiara Ferragni non parrebbe procedere per vie molto pacifiche. Dopo le indiscrezioni riportate da FQMagazine sul fatto che alla festa di compleanno del piccolo Leone i due ...ilfattoquotidiano