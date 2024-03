“Se ne va” Uomini e Donne | la scoperta choc su Ida Platano | il pubblico senza parole

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 25 marzo 2024) Nell’attuale stagione diIdaè stata senz’ombra di dubbio, e lo è tuttora, una delle protagoniste assolute grazie al suo nuovo ruolo di tronista. Sono due i corteggiatori che sono rimasti in studio e che sperano di comporre una coppia con lei. Ora, però, ecco spuntare fuori una novità che ha messo immediatamente in allarme i telespettatori. Non parliamo di qualcosa che sia accaduto all’interno di, bensì di un gesto social di Idache potrebbe aver annunciato in modo implicito una decisione già presa. E che stravolgerebbe tutto a poco dalla scelta. Dichiarazioni che hanno avuto come destinataria la conduttrice Maria De Filippi, ma dietro potrebbe nascondersi ben altro. Leggi anche: “La scelta di Ida”. Sorpresa a ...