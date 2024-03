Scuola chiusa per fine Ramadan | “stop di 2 giorni per esigenze didattiche”

(Di lunedì 25 marzo 2024) (Adnkronos) – Resteràdue"per" ladi Pioltello finita al centro delle polemiche per la decisione di unoalle lezioni per ladel. A dichiararlo è il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. "Apprendiamo che il consiglio di istituto dellaIqbal Masih ha provveduto a rettificare L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Il consiglio d'istituto della scuola di Pioltello ha confermato la chiusura per il 10 aprile per la festa di fine Ramadan (notizie.virgilio)

