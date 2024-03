Scuola chiusa per fine Ramadan | “stop di 2 giorni per esigenze didattiche”

(Di lunedì 25 marzo 2024) (Adnkronos) – Resteràdue"per" ladi Pioltello finita al centro delle polemiche per la decisione di unoalle lezioni per ladel. A dichiararlo è il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. "Apprendiamo che il consiglio di istituto dellaIqbal Masih ha provveduto a rettificare

L’istituto comprensivo Iqbal Masih di Pioltello resterà chiuso il 10 aprile in occasione della festa per la fine del Ramadan . Lo ha deciso il consiglio di istituto, con voto unanime, dopo aver ... (ilfattoquotidiano)

21.40 L'istituto comprensivo Iqbal Masih di Pioltello (Milano) resterà chiuso il 10 aprile,in occasione della festa per la fine del Ramadan.Lo ha deciso il consiglio di istituto,con voto unanime, ... (televideo.rai)

"Confermata la chiusura per Ramadan", la Scuola di Pioltello sfida il ministro Valditara - Di tutta risposta, la Scuola ha confermato il giorno di chiusura che ha creato così tanta polemica. La Scuola di Pioltello non è solo l'unica in Italia ad aver assunto una simile decisione, ma è anche ...ilgiornale

Pioltello, la Scuola decide: chiuderà per la fine del Ramadan - Il ministro Valditara nei giorni scorsi aveva definito "lacunosa" la precedente delibera della Scuola nella sua prima stesura. In serata, in occasione della presentazione a Milano del suo libro, ...tg.la7

