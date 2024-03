Scozia-Irlanda del Nord Amichevole | 26-03-2024 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

(Di lunedì 25 marzo 2024) Laè reduce da un pesante 4-0 rimediato ad Amsterdam contro l’Olanda mentre l’delha pareggiato 1-1 in trasferta contro la Romania. La Tartan Army non vince dai sei partite, tra amichevoli e non, una cosa che non succedeva da molti anni e che un po’ deve preoccupare in vista della partecipazione InfoBetting: Scommesse Sportive e

Sarebbero bastati entrambi i punti di bonus o, in alternativa, un pareggio, invece l’Irlanda batte la Scozia per 17-13 e conquista il Sei Nazioni 2024 di rugby: gli irlandesi chiudono a quota 20 ... (oasport)

La prima giornata del Sei Nazioni 2024 di rugby femminile si apre con le vittorie della Francia in casa contro l’Irlanda e della Scozia in Galles : le transalpine incamerano il bonus offensivo e sono ... (oasport)

LIVE Italia-Inghilterra 0-48, Sei Nazioni rugby femminile 2024 in DIRETTA: le inglesi confermano la propria superiorità - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:03 Giudizio rimandato per le azzurre, per capirne di più circa le potenzialità di questa squadra dovremo aspettare i match delle prossime settimane. La nos ...oasport

La Francia pareggia con l'Italia - pubblicato Il 25/02/2024 alle 19:43 Durata del video: 1 minuto Campionato Sei Nazioni 2024: la Francia pareggia con l'Italia Campionato Sei Nazioni ...gossipitaliano

Sei Nazioni femminile 2024: la Francia liquida l’Irlanda, la Scozia passa in Galles - La prima giornata del Sei Nazioni 2024 di rugby femminile si apre con le vittorie della Francia in casa contro l'Irlanda e della Scozia in Galles: le transalpine incamerano il bonus offensivo e sono s ...oasport