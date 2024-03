Scozia-Irlanda del Nord Amichevole | 26-03-2024 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di lunedì 25 marzo 2024) Laè reduce da un pesante 4-0 rimediato ad Amsterdam contro l’Olanda mentre l’delha pareggiato 1-1 in trasferta contro la Romania. La Tartan Army non vince dai sei partite, tra amichevoli e non, una cosa che non succedeva da molti anni e che un po’ deve preoccupare in vista della partecipazione InfoBetting: Scommesse Sportive e