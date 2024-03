Scopre di essere omonimo di un dottore del Gemelli e si finge lui per adescare e derubare donne online

Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina si è presentato spontaneamente alla Procura di Roma per rispondere delle accuse sorte in base al dossieraggio e lì scopre di essere stato indagato . ... (ilnapolista)

Ancora tante storie ricche di emozioni nel corso dell’ultima puntata di C’è Posta per Te, il fortunato programma di Maria De Filippi andato in onda ieri sera come di consueto su Canale 5. Il people ... (isaechia)

Cosa vedere a Savona, tra mostre, musei, ceramiche e torri medievali - Dal Museo della Ceramica con la mostra di Arturo Martini alla Fortezza del Priamar, al borgo di Albissola Marina: ecco cosa vedere a Savona ...viaggi.corriere

Verme nel cervello scambiato per emicrania, 52enne aveva mangiato pancetta poco cotta: i sintomi e la cura - Quello che poteva risultare come una semplicissima emicrania in realtà si è scoperto essere neurocisticercosi. L'uomo, secondo quanto riporta l' American Journal of Case Reports, ha dovuto convivere ...ilmessaggero

Berlusconi, a Palazzo Grazioli spunta un passaggio segreto dietro la libreria: la scoperta inaspettata - L'associazione della Stampa Estera in Italia trasloca dalla storica sede di Via dell’Umiltà a Palazzo Grazioli. L’edifico, nel cuore della Capitale, fu la dimora di ...leggo