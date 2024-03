Sconfitta fatale in casa Il Renate esonera Colombo

(Di lunedì 25 marzo 2024) MEDA (Monza Brianza) Dopo 163 giorni l’Arzignano torna a vincere in trasferta e non poteva che farlo a Meda dove ilcolleziona lalinga di fila numero sette.ad Albertoche al termine del match perso 3-0 è statoto; al suo posto verrà richiamato Massimo Pavanel che aveva iniziato la stagione per poi essere sollevato dall’incarico a dicembre per far posto, appunto, a. Che paga a caro prezzo un cammino al "Favini" da retrocessione; l’ultima vittoria interna è datata 7 gennaio, l’ultimo gol segnato tra le mura amiche risale al 20 gennaio, inutile nell’1-5 contro la Pergolettese. Esordio invece con vittoria per il nuovo tecnico dell’Arzignano Simone Bentivoglio subentrato in settimana a Bianchini; nel girone di ritorno ...

