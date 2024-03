Scoccia | emozione e sicurezza | Raccolgo un’eredità sana e forte Vincere per continuare il lavoro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 25 marzo 2024) di Roberto Borgioni "Emozionata? Beh, non è una mica una cosa che capita tutti i giorni". Ha un sorriso solare Margherita, avvolta nella sua camicia bianca e in semplici jeans, mentre tra baci e abbracci riesce a fatica a farsi largo tra il suo popolo che l’acclama fuori dall’Auditorium di San Francesco al Prato. È il debutto ufficiale da candidata a sindaco del centrodestra, da colei che dovrà provare a raccogliere e portare avanti l’eredità dei dieci anni di Andrea Romizi. "Ed è una bella eredità. Trovo un comune sano, in questi anni abbiamo lavorato per metterlo a posto e abbiamo ottenuto grandi risultati. Ora bisogna proseguire l’azione. Abbiamo entusiasmo, forza e competenze perla nostra opera per Perugia. Da Andreanon solo l’eredità politica e amministrativa, ma anche di stile e rispetto verso il ...