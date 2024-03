Scioglimento comune Bari | Emiliano | Io e Decaro andammo a casa dei Capriati | il sindaco smentisce ma spunta la foto con la sorella del boss

(Di lunedì 25 marzo 2024) Prosegue il caso dellodeldi, dopo che il Presidente di Regione Puglia Micheleè finito al centro delle polemiche per alcune affermazioni fatte durante la manifestazione di sabato 23 marzo a favore delAntonio. Salito sul palco al fianco di, E

Il Comune di Bari , guidato da Antonio Decaro , rischia lo scioglimento per infiltrazioni mafiose. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha nominato la commissione di accesso agli atti che dovrà ... (fanpage)

Nel cuore della vivace scena politica italiana, un evento senza precedenti ha scosso la città di Bari , segnando un momento di svolta che potrebbe rivelarsi decisivo per il futuro della politica ... (thesocialpost)

Meloni difende Piantedosi sul caso Bari: «Accuse vergognose, ha agito correttamente» - La premier Giorgia Meloni è intervenuta sul caso Bari per difendere il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi: «Accuse vergognose, ha agito correttamente. Da noi nessuna forzatura» ...lettera43

Decaro e la foto con le due Capriati strumentalizzata da stampa e destra, sindaco contro bufala: “Non c’entrano nulla” - Una foto diventata virale sui social in queste ore perché pubblicata su La Verità e sul Giornale finisce solo per creare ulteriore confusione. Basta lo stesso cognome per associare le due donne alla m ...ilriformista

Gemmato, capire se a Bari c'è stata commistione mafia-politica - "Vogliamo capire il grado compromissione della città di Bari rispetto a ciò che è riportato negli atti giudiziari. Vorremmo che tutto ciò che è scritto nelle ordinanze che hanno portato ai 130 arresti ...quotidiano