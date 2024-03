Scioccato da Sarri | “Non è da lui una cosa così”

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 25 marzo 2024) Di recente anche Guendouzi ha dichiarato che l’addio dilo ha. E non è il solo ad essere stato sorpreso da quanto accaduto. Vincenzo Vivarini, allenatore del Catanzaro, è intervenuto ai microfoni di TvPlay. La squadra calabrese occupa il quinto posto in Serie B ed quindi in piena zona play-off. “A inizio stagione avevamo tanti punti interrogativi, visto che ci siamo presentati con tanti esordienti e con un progetto tecnico particolare da adattare a un campionato diverso come la B. Volevamo mantenere quell’entusiasmo che ci ha contraddistinto in Lega Pro“, ha spiegato Vivarini. Maurizio– www.ilveggente.it“Io sono sempre stato un allenatore molto propositivo. Quando ho avuto il tempo di mettere in pratica le mie idee, sono stato sempre molto contento e soddisfatto. A Teramo, per esempio, avevo fatto molto bene in ...