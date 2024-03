Sci alpino | la stagione dell’Italia al femminile La miglior Brignone di sempre | Goggia stoppata sul più bello In gigante manca il ricambio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 25 marzo 2024) È calato il sipario sulla Coppa del Mondo di sci. Unache ha visto la squadraitaliana ottenere nove vittorie, solo due in meno rispetto al primato ottenuto nel 2021/2022, e addirittura ventitré podi, sfiorando anche in questo caso il primato del 2016/2017 e 2022/2023. Numeri decisamente importanti ed arrivati anche in un anno dove le cancellazioni delle gare sono state veramente tante, con una FIS che è assolutamente obbligata a rivedere la struttura del proprio calendario per i prossimi anni. In casa Italia c’è assolutamente una protagonista in assoluto ed è Federica. La valdostana ha messo insieme ladella carriera, chiudendo con un bottino personale di sei vittorie e tredici podi, pareggiando in entrambi casi i primati stabiliti ...