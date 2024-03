Sci alpino | Campionati Italiani | Delago conquista il titolo nella discesa di Val Sarentino

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 25 marzo 2024) Nicolcolleziona ilitaliano assolutolibera.prima gara a Val, Bolzano, la ventottenne trova il terzotricolore assoluto, vincendo la prova in 1’05”69. E’ il primodiper lei, dopo due successi nazionali firmati nel SuperG. Sul podio sono presenti anche la trentina Laura Pirovano e Nadia, la sorella minore. In gara anche le atlete in corsa nel Gran Premio Italia Giovani Dicoflor, con Zavartelli che ha vinto la tappa davanti a Vanni e Granruaz. SportFace.