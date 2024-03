Sci alpino | Campionati Italiani 2024 | Nicol Delago conquista il titolo in discesa

(Di lunedì 25 marzo 2024) Si sono aperti iAssolutidi sciin Val Sarentino, in provincia di Bolzano: il primoad essere assegnato é stato quello dellalibera femminile, che ha visto il successo di Nadia, la quale solo due giorni fa aveva centrato il terzo posto nelle Finali di Coppa del Mondo.(Fiamme Gialle) ha vinto in 1’05?69, precedendo Laura Pirovano (Fiamme Gialle), seconda a 0?14, e la sorella minore Nadia(Fiamme Oro), terza a 0?21. Sara Thaler (CS Carabinieri), nona a 0?72 e quarta tra le italiane, hato ildella categoria Giovani davanti ad Aurora Zavartelli (G.B. Ski Club), 12ma a 1?13, ed a Matilde Lorenzi ...

Sci alpino, orizzonte 2030. Calendario compatto, più gare in notturna e reintroduzione degli scarti Il dibattito è aperto - Il weekend del 22-24 marzo ha visto calare il sipario sulla Coppa del Mondo di sci alpino. Con una cancellazione, ça va sans dire, l’ennesima. Sorge spontanea la domanda se abbia ancora senso, nel ...oasport

