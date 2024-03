Schianto sulla A1 nella notte | coinvolto un Flixbus | muore 19enne

(Di lunedì 25 marzo 2024) Nel forte impatto sono rimaste ferite altre sei persone, di cui una sembrerebbe in modo grave. Disagi alla circolazione per ore a causa della chiusura del tratto autostradale

CAMPOSAMPIERO (PADOVA) - Incidente mortale oggi, 21 marzo, alle 16 lungo la Sr 308 all'altezza del comune di Camposampiero, non distante dai confini con Borgoricco. Il bilancio è tragico:... (ilgazzettino)

CAMPOSAMPIERO (PADOVA) - Incidente mortale oggi, 21 marzo, alle 16 lungo la Sr 308 all'altezza del comune di Camposampiero, non distante dai confini con Borgoricco. Il bilancio è tragico:... (ilgazzettino)

CAMPOSAMPIERO (PADOVA) - Incidente mortale oggi, 21 marzo, alle 16 lungo la Sr 308 all'altezza del comune di Camposampiero, non distante dai confini con Borgoricco. Il bilancio è tragico:... (ilgazzettino)

Pullman Flixbus si schianta in autostrada sulla A1: morto un passeggero di 19 anni - Oltre ad un morto, un 19enne di origini congolesi, ci sono anche sei feriti per le conseguenze dello Schianto di un pullman Flixbus, questa notte verso le 2.45 tra i caselli di Modena Sud e Valsamoggi ...lagazzettadelmezzogiorno

Incidente sull'A1, Flixbus si schianta nel Modenese: morto un ragazzo di 19 anni che era a bordo. Traffico in tilt - Un incidente che ha coinvolto un pullman Flixbus si è verificato nella notte in A1, tra Modena Sud e Valsamoggia, al chilometro 174 in direzione sud e un passeggero del mezzo ...ilmattino

Trapani, incidente sulla SS188 all’altezza di Marsala: perde il controllo della sua auto, morto un 34enne - Incidente a Marsala, ieri 24 marzo 2024. Un uomo ha perso il controllo della sua vettura sulla SS18 ed è morto.tag24