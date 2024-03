Schiaffo al professore | “svilito il ruolo dei docenti”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 25 marzo 2024) Massa, 25 marzo 2024 – “Nell'apprendere quanto accaduto in una scuola di Massa, fatto che ha avuto rilievo nazionale, non possiamo che esprimere tutta la nostra solidarietà al docente, e più in generale a tutto il personale dell'istituto. Ma questo non basta; nostra solidarietà va a tutti ied Ata della scuola italiana. È una situazione che ormai si sta manifestando in molti istituti scolastici sulla quale bisogna intervenire, e non solo con i mezzi della giustizia. È una situazione che riguarda proprio tutti”. Così il segretario generale regionale Uil scuola Carlo Romanelli sul caso, in una scuola di Massa, di un padre che ha colpito con unoun insegnante della figlia dopo una discussione. "Quanto accaduto denota il venir meno dell'importanza dell'istituzione scuola, deldeied Ata - ...