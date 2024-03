Scherma | tutte le nazioni qualificate alle Olimpiadi di Parigi 2024 nelle gare a squadre | l’Italia fa bottino pieno!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 25 marzo 2024)ha qualificato il contingente massimo nellaai prossimi Giochi Olimpici di: in ciascuna delle sei specialità gli azzurri saranno in gara con tre atletiprove individuali e con un quartetto, composto dagli stessi tre individualisti più una riserva,. L’ufficialità, in realtà, arriverà tra sette giorni, ma nella Settimana Santa non sono previste competizioni, e dunquele graduatorie sono virtualmente chiuse: la qualificazione a(144 posti per 48 team) perle specialità, infatti, avviene in base al ranking ufficiale della FIE persenior al 1° aprile. Tale graduatoria è stabilita in ...