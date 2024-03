Scandiano | ragazzini rapinati da quattro minorenni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 25 marzo 2024)(Reggio Emilia), 25 marzo 2024 – Duesono stati avvicinati eal luna park di, in occasione della fiera di San Giuseppe, che si è conclusa nel fine settimana. L’altro pomeriggio i carabinieri sono stati chiamati nella zona delle giostre, dove era stata segnalata una doppia rapina ai danni di. E in breve tempo si è riusciti a identificare i presunti responsabili, dichiarati in arresto per concorso in rapina e poi affidati ai familiari, in attesa di ulteriori disposizioni della competente autorità giudiziaria. Nei guai treresidenti nel Reggiano, tra i 14 e i 17 anni di età. Avrebbero rapinato due coetanei: il primo di una banconota di venti eruo, l’altro di monete pereuro. Avrebbero agito in ...