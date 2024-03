Scala | la lettera dell’orchestra | “Proroga a Meyer fino al 2026” Cosa sta succedendo al Piermarini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 25 marzo 2024) Milano – L'orchestra dellascende in campo a sorpresa nella partita della sovrintendenza e si schiera a favore di unadi Dominiqueal. Lunedì mattina, i professori dell'ensemble di via Filodrammatici hanno inviato unaal sindaco e presidente della Fondazione Giuseppe Sala e ai consiglieri d'amministrazione del teatro, impegnati in queste settimane nella ricerca della nuova guida del teatro, individuata salvo sorprese nell'attuale numero uno della Fenice di Venezia Fortunato Ortombina.ha il contratto quinquennale in scadenza a fine febbraio 2025, sei mesi prima del compimento del settantesimo anno di età, limite anagrafico fissato dal governo Meloni per i manager delle fondazioni lirico-sinfoniche. La ...