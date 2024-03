Savino Del Bene sugli scudi Una vittoria in rimonta Blindato il secondo posto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) VOLLEY BERGAMO 1991 2DEL3 VOLLEY BERGAMO 1991: Bovo, Fitzmorris, Rozanski 4, Butigan 11, Cecchetto (L1), Lorrayna 17, Pasquino 3, Cicola, Nervini 12, Pistolesi, Davyskiba 8, Melandri 10, Gennari 9, Bonfanti (L2) n.e. All.: Bigarelli A.DELSCANDICCI: Alberti 7, Herbots 11, Zhu Ting 20, Ruddins 3, Di Iulio, Ognjenovic 4, Parrocchiale (L1), Armini (L2), Nwakalor 1, Washington n.e., Carol 13, Antropova 30, Diop 3, Nowakowska. All.: Barbolini M. Arbitri: Rossi - Zavater Parziali: 25-21, 25-22, 19-25, 17-25, 9-15 Una partita drammatica ma intensa, la posta in palio era troppo importante per entrambe le squadre: ilin classifica per laDele la salvezza per il Volley Bergamo, penultimo a pari ...