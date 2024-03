‘Saranno Campioni’ | è Francesco Camarda il bomber che l’Italia aspetta?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 25 marzo 2024)è il nuovo potenziale attaccante del futuro, per quanto riguarda il calcio italiano. Ha già battuto addirittura un record: lo scorso novembre Stefano Pioli lo ha fatto entrare in campo gli ultimi 7? di gioco contro la Fiorentina, diventando il più giovane esordiente in Serie A (15 anni, 8 mesi e 15 giorni). Il record precedente apparteneva a Wisdom Amey (di origini congolesi, ma nato a Bassano del Grappa) che, con la maglia del Bologna, giocò nel massimo campionato all’età di 15 anni, 9 mesi e un giorno. Il nome diè stato addirittura incluso dalla “Gazzetta dello Sport” nell’inchiesta annuale sugli “80 giovani più forti al mondo”, assieme a campioni già affermati come nel caso di Bellingham. Oggi conosceremo un po’ di più del mondo che ruota attorno a questo talentuoso giocatore, appartenente al ...