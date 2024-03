Sarà sostituito da uno nuovo strumento che si chiama IT Wallet

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 25 marzo 2024) Lo Spid, cioè il Sistema Pubblico di identità Digitale, è nato per semplificare i processi burocratici, un fine nobilissimo. Peccato che, quando divenne obbligatorio averlo per accedere ai propri documenti, portò quasi all’esaurimento non solo gli anziani molto meno agili a utilizzare i sistemi digitali, ma anche chi con questi aveva a che fare tutti i giorni. Questa premessa, per dire che, a poco è valsa la tanta fatica, perché a distanza di pochi anni lo Spid sta per andare già in pensione. Anagrafe digitale: tutti i certificati ...