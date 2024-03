Sara Faggioli del Furinkazan sale sul podio a Lucca

Renate – Arzignano Valchiampo 0-3: doppietta per Parigi - La partita Renate - Arzignano Valchiampo del 24 marzo 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentatreesima giornata del campionato ...calciomagazine

Diretta/ Renate Arzignano (risultato finale 0-3): bis di Parigi! (Serie C, 24 marzo 2024) - Diretta Renate Arzignano streaming video e tv, quote e risultato live della sfida valida la 33esima giornata di Serie C Girone C, come finirà oggiilsussidiario

La Coppa della Consuma apre il campionato italiano di velocità in salita - Sarà una Coppa della Consuma ad alta tensione. E' quanto è emerso dalle ricognizioni che si sono svolte oggi sugli 8. (ANSA) ...ansa