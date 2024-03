Santoro | «Putin non è un mostro» E sulla strage di Mosca | «Come si fa a dire che l’Ucraina non c’entra?» – Il video

(Di lunedì 25 marzo 2024) Michele, che corre alle prossime elezioni europee e ha nella lista “Pace Terra Dignità” tra i suoi candidati Nicolai Lilin, scrittore filorusso, oggi a L’Aria che tira ha preso le difese del numero uno del Cremlino. «Il giornalismo – spiega in studio – si sta riducendo alla descrizione di Vladimirun, un mentitore, che dice un sacco di balle. Non è un, non è un mentitore e non sempre quello che dice sono balle. Descriverein questo modo è solo funzionale a una cosa: che volete fare la guerra». E ancora: E quando si vuole fare la guerra non c’è altro modo che è quello di voler dipingere il proprio nemicomancante di qualunque tratto umano.si fachenon ...

