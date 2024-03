Santoro contro Parenzo e Cremonesi | “Voi volete la guerra In Ucraina gli oppositori non possono parlare | tenetevi Zelensky come democratico”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Scintille a L’aria che tira (La7) tra Michele, capolista del movimento Pace Terra Dignità, il conduttore della trasmissione Davide l’inviato del Corriere della Sera Lorenzosull’attentato al Crocus di Mosca., collegato dal Donbass, accusadi fare “confusione” per via delle sue posizionilae racconta di aver raccolto le testimonianze di alcuni soldati ucraini in loco: “Su questo terribile attentato Putin fa quello che di solito fa, e cioè mente e dice menzogne terrificanti,peraltro spiegano a Kiev e ha detto. Gli ucraini non c’entrano nulla con la strage, quella di Putin è una narrativa ridicola. Ho sentito prima in studio frasi molto confuse – continua, facendo ...