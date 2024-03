“Santanchè sapeva della truffa” I dipendenti di Visibilia accusano la ministra

(Di lunedì 25 marzo 2024) Le parole contenute nei verbali deidiEditore e Concessionaria, sentiti come testimoni da investigatori, inquirenti e anche nell’ambito degli accertamenti dell’Inps, avrebbero consentito alla Procura di Milano di ottenere prove sulla presunta consapevolezza di Danielanella ipotizzatasulla cassa integrazione a zero ore, tra il 2020 e il 2022, nel periodo Covid. Daniele, secondo quanto hanno detto idiai pm di Milano, era a conoscenzaai danni dell’Inps Nel corso delle indagini condotte dal Nucleo di polizia economico finanziariaGuardia di finanza e coordinate dall’aggiunto Laura Pedio e dai pm Luigi Luzi e Marina Gravina, sono ...

