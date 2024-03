Santamaria e Bergamasco saranno Calipari e Sgrena al cinema

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 25 marzo 2024) Roma, 25 mar. (askanews) – Al via la produzione de “Il Nibbio” (titolo provvisorio), lungometraggio dedicato a Nicola, un progetto che racconterà i ventotto giorni precedenti i tragici eventi del 4 marzo del 2005 che hanno visto morire Nicola, Alto Dirigente del Sismi, che ha sacrificato la propria vita per salvare quella di Giuliana, la giornalista de il manifesto rapita in Iraq da una cellula terrorista. “Il Nibbio”, che nasce dalla volontà di ricordare nel ventesimo anniversario la morte di Nicolache ricade nel 2025 e vede la stretta collaborazione della presidenza del Consiglio dei Ministri, è una coproduzione Notorious Pictures con Raie Tarantula, in collaborazione con Netflix e Alkon Communications. Nicolaè l’uomo che, da ...