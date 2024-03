Sanità | caos tariffe | verso proroga al 1 gennaio 2025 per nuovo nomenclatore

Roma, 25 mar. (Adnkronos Salute) - Il tira e molla sul nuovo nomenclatore tariffario potrebbe vedere una via d'uscita con l'ipotesi di proroga dell'entrata in vigore del decreto, prevista per il 1 ... (ilgiornaleditalia)

(Adnkronos) – Il tira e molla sul nuovo nomenclatore tariffario potrebbe vedere una via d'uscita con l'ipotesi di proroga dell'entrata in vigore del decreto, prevista per il 1 aprile, al 1 gennaio ... (webmagazine24)