San Siro | restyling in due tempi | “Prima i lavori per le Olimpiadi | dal 2026 la ristrutturazione”

(Di lunedì 25 marzo 2024) Unin due. Come una partita di calcio. Lo stadio di Sanandrebbe incontro a una riqualificazione soft, in vista della cerimonia inaugurale delleMilano-Cortina in programma il 6 febbraio: più ascensori, alcuni servizi, nuove sale ospitality e misure di sicurezza aggiuntive. Dopo i Giochi, invece, partirebbero le opere divere e proprie, quelle che Milan e Inter auspicano, un progetto su cui sta già lavorando Webuild su indicazione del Comune. Lo scenario della riqualificazione del Meazza in dueè stata prefigurata ieri pomeriggio dall’amministratore delegato corporate dell’Inter, Alessandro Antonello, durante la tavola rotonda sul tema organizzata da Advant Nctm a cui hanno partecipato ...

