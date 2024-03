Samsung Galaxy S24 | A55 | A35 e tanto altro nelle ultime offerte Amazon

Dopo tante voci e rassicurazioni da parte del colosso coreano, abbiamo finalmente notizie certe e date ufficiali da prendere in considerazione per il Samsung Galaxy S23, con un chiaro riferimento ... (optimagazine)

È lo stesso colosso coreano a fornirci un'ulteriore conferma della data di rilascio dell'update One UI 6.1 per i Samsung Galaxy S23 L'articolo La One UI 6.1 per i Samsung Galaxy S23 ha una data di ... (tuttoandroid)