Sampdoria | Piccini attende il via libera | può tornare in gruppo

(Di lunedì 25 marzo 2024) A gennaio, laha trovato sul mercato il giocatore che cercava, ossia il difensore di esperienza in grado di puntellare il reparto....

In casa Sampdoria ci sono parecchie situazioni da monitorare in vista della partita con la FeralpiSalò di domenica. Ogni gara infatti... (calciomercato)

La situazione infortuni in casa Sampdoria sta raggiungendo vette quasi tragicomiche. La quantità di infortuni ha raggiunto livelli mostruosi,... (calciomercato)

La partita della Sampdoria con la Ternana , dopo la sosta, potrebbe coincidere con alcuni rientri per la squadra di Andrea Pirlo, che praticamente... (calciomercato)

Sampdoria, al ballo delle punte c’è un improvviso benessere per Pirlo. Ecco come affronterà la Ternana - Il test contro la Primavera ha evidenziato l’ormai completa guarigione di Borini e Verre. In più si rivede un pimpante e motivato Pedrola ...genova.repubblica

Sampdoria, test in famiglia in vista della Ternana - I blucerchiati hanno svolto un'amichevole contro la formazione Primavera a Bogliasco, ad una settimana dal match contro le Fere ...calciofere

Sampdoria, contro la Primavera in gol Borini e doppietta di Alvarez. E si rivede Pedrola - La partita è stata disputata in tre tempi da 30 minuti. Nella seconda frazione Fabio Borini ha sbloccato il match. Poi è stato il turno di Agustin Alvarez, con due gol, sostituito nel finale di gara ...ilsecoloxix