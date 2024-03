Salute Papa Francesco | come sta davvero | ipotesi ricovero “lungo”

(Di lunedì 25 marzo 2024) Negli ultimi tempi,ha mostrato segni di una evidente difficoltà fisica, che hanno raggiunto un picco ieri quando ha saltato l’omelia della Domenica delle Palme, un evento altamente simbolico e seguito da milioni di fedeli in tutto il mondo. Questo momento segue un periodo ditraballante per il Pontefice, che a fine febbraio è stato ricoverato al Policlinico Gemelli a causa di postumi legati all’influenza. Durante questo periodo,ha riacceso le discussioni sulle possibili dimissioni, alimentando ulteriori speculazioni sul suo stato di. Fabio Marchese Ragona, coautore dell’autobiografia del, ha rivelato sul Giornale che esistevano preferenze per unpiùall’interno del ...

Il Papa non si è Ancora ripreso completamente dall’influenza. Nonostante il clima umido e il tempo Ancora incerto, Papa Francesco nella mattina di mercoledì 6 marzo, avvolto in un cappotto bianco, è ... (ilfattoquotidiano)

Il silenzio nella domenica delle Palme di un affaticato Papa Francesco: tutti i problemi di Salute del pontefice - Anche in questa domenica, come successo in passato, Francesco dopo la lettura del Vangelo ha preferito rinunciare a pronunciare il testo preparato. Tanti i ricoveri, tantissimi i problemi legati alla ...vanityfair

Il Papa davanti ai fedeli. La voce affaticata, i minuti di silenzio. Poi rinuncia all’omelia - Bergoglio condanna l’attentato di Mosca e prega per Gaza e Kiev . Ma non legge il discorso della Domenica delle Palme in piazza San Pietro. È la prima volta dal 2005, quando Wojtyla salutò i fedeli da ...quotidiano

Un mese di affanni e fatica e l'ipotesi di un ricovero per garantirgli un riposo totale. Ma Francesco non si ferma - Da tempo il Pontefice evita i discorsi nelle udienze. Influenza e bronchite, l'idea di portarlo al Gemelli: Bergoglio ha scelto di rispettare l'agenda della Settimana Santa ...ilgiornale