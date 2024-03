Salute | con prevenzione e cure dentali di qualità risparmi per oltre 9 mld l' anno

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 25 marzo 2024) Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Una visita di controllo annuale e terapietempestive e dipotrebbero farare all'Italia9 miliardi di euro l', quasi quanto costerà il ponte sullo stretto di Messina. A evidenziarlo sono gli esperti della Società italiana di parodontologia e implantologia (Sidp), durante il 23.esimo Congresso nazionale, che si conclude oggi a Rimini. Stando infatti a un recente rapporto dell'European Federation of Periodontology in tutto il mondo vengono spesi ogni544 miliardi di dollari inper risolvere carie o parodontiti che si sarebbero potute facilmente prevenire. In Italia si stima un costo medio pro capite, nel lungo termine, di18.000 euro per la cura di carie ...